Украина
1954
1 мин

Женщина хотела получить «зимнюю тысячу», а потеряла почти 50 тыс. грн: детали схемы

«Тысяча Зеленского» стоила почти 50 000: в Тернопольской области женщина попала в мошенническую ловушку.

Дмитрий Гулийчук
Хотела получить тысячу помощи, а стала жертвой мошенников

Жительница Тернопольской области потеряла почти 50 тысяч гривен, став жертвой схемы мошенников, обещавших ей предоставить «зимнюю тысячу».

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

56-летняя жительница Чортковского района обратилась к правоохранителям с заявлением. Она рассказала, что стала жертвой мошеннических действий в Интернете.

По словам потерпевшей, в соцсети она наткнулась на объявление о якобы предоставлении «Зимней помощи». Перейдя по указанной ссылке, заявительница ввела реквизиты своей банковской карты. Однако после ввода данных вместо «тысячи Зеленского» с карты было незаконно списано 46 346 гривен. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители предупреждают: подобные схемы являются распространенным способом завладения средствами доверчивых граждан. Мошенники создают фиктивные ссылки и копии государственных сервисов, вводя людей в заблуждение под видом социальных выплат.

Информацию о получении дополнительных денежных выплат можно найти только на официальных страницах. Заметим, что «Зимнюю е-поддержку» можно оформить только в банках либо в приложении «Дія», либо с помощью «Укрпочты».

Напомним, что похожая история произошла в прошлом году во время предыдущей «тысячи Зеленского». Тогда жительница Черновицкой области потеряла 100 тысяч гривен, перейдя по неизвестной ссылке.

1954
