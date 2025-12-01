Кулеба назвал главное условие, которое остановит войну между Украиной и Россией

Дмитрий Кулеба / © Associated Press

Война с Россией может затянуться на годы, если стороны не дойдут до политического решения, которое зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы для Украины.

Такое мнение высказал бывший глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Новости.LIVE.

Эксчельник МИД считает, что как у Украины, так и у России есть достаточные ресурсы для продолжения боевых действий, что приведет к постоянному движению линии фронта и ухудшению ситуации. Кулеба подчеркнул, что украинскому обществу вскоре придется «очень откровенно» обсудить реальное положение дел.

«Мы находимся в ситуации, когда у России есть возможности нас уничтожать, но еще недостаточно сильны, чтобы прям полностью себя от нее обезопасить… Вот то, где мы находимся и очень скоро нам придется очень откровенно об этом говорить», — заявил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что без политического компромисса война продолжится.

«Если это не наступит, то есть если не будет все-таки достигнута договоренность о соглашении, которое всем не понравится, но которое зафиксирует вот это состояние тактического поражения стратегической победы, ну тогда еще будет много лет война. Будет так, как есть и еще хуже… Линия фронта ежегодно будет двигаться, двигаться, двигаться», — отметил Дмитрий Кулеба.

По мнению Кулебы, украинское общество стоит перед выбором: «Признавать правду и пытаться остановить это или продолжать верить, что что-то кардинально изменится и двигаться дальше».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с международными партнерами и обсуждение возможных подходов к мирному урегулированию продолжается, акцентировав внимание на трех самых сложных и одновременно ключевых темах.

Ранее Дмитрий Кулеба обнародовал свой анализ «мирного плана» США.