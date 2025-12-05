Неймовірно стильна жінка: королева Йорданії Ранія продемонструвала новий образ

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

У королеви чудові стилісти та почуття стилю і Ранія завжди демонструє дуже продумані образи, які на перший погляд здаються простими, але насправді завжди складаються із люксовий брендів. Тому арабська королева — одна із найвідоміших послідовниць стилю «тихої розкоші».

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Цього разу Ранія обрала поєднання чорного та коричневого. Вона одягла водолазку у горошок від легендарного бренду Rabanne, а також сукню-жилетку від Sacai, яку носила з поясом на талії.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Також на королеві того дня були чорні чоботи на підборах від Jacquemus з оригінальним напівкруглим мисом. Вона також зробила розкішну трендову зачіску з великими локонами, гарний лаконічний макіяж, одягла прикраси, а її маніюр просто покорив усіх, хто любить яскраві дизайни — королева Йорданії нафарбувала їх холодним відтінком блакитного.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Під час заходу Ранія спостерігала за тим, як діти створювали ялинкові прикраси та спілкувалась з ними та черницями біля ялинки, поки Санта-Клаус роздавав дітям подарунки.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії