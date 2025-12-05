ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Неймовірно стильна жінка: королева Йорданії Ранія продемонструвала новий образ

Королева Йорданії Ранія відвідала благодійний заклад в Аммані, де святкувала різдвяні свята з дітьми. Однак Її Величність знову привернула увагу не лише своєю благодійною діяльністю, а й образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

У королеви чудові стилісти та почуття стилю і Ранія завжди демонструє дуже продумані образи, які на перший погляд здаються простими, але насправді завжди складаються із люксовий брендів. Тому арабська королева — одна із найвідоміших послідовниць стилю «тихої розкоші».

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Цього разу Ранія обрала поєднання чорного та коричневого. Вона одягла водолазку у горошок від легендарного бренду Rabanne, а також сукню-жилетку від Sacai, яку носила з поясом на талії.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Також на королеві того дня були чорні чоботи на підборах від Jacquemus з оригінальним напівкруглим мисом. Вона також зробила розкішну трендову зачіску з великими локонами, гарний лаконічний макіяж, одягла прикраси, а її маніюр просто покорив усіх, хто любить яскраві дизайни — королева Йорданії нафарбувала їх холодним відтінком блакитного.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Під час заходу Ранія спостерігала за тим, як діти створювали ялинкові прикраси та спілкувалась з ними та черницями біля ялинки, поки Санта-Клаус роздавав дітям подарунки.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie