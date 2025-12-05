Cloudflare не працює: збій зачепив великі сайти та сервіси

Компанія Cloudflare / © скриншот

5 грудня деякі сервіси вийшли з ладу через новий збій у Cloudflare. У компанії зазначили, що знають про помилку й виправляють її.

Про це йдеться у повідомленні Cloudflare.

Що відбувається з Cloudflare

Як повідомили на офіційному сайті Cloudflare, компанія «розслідує проблеми» з Dashboard та пов’язаними API. Деякі клієнти, які використовують обидві послуги «зазнають впливу, оскільки запити можуть не спрацювати і/або відображатися помилки».

Наразі не працюють сервіс Perplexity та ресурс Downdetector, який сповіщає про збої.

Що таке Cloudflare

Заснована у 2009 році трьома партнерами, ця організація спеціалізується на послугах доставки контенту, кібербезпеки та захисту від кіберзагроз. Її глобальна мережа налічує понад 330 дата-центрів по всьому світу, які функціонують як посередники між відвідувачами та вебресурсами.​

Принцип роботи полягає у перенаправленні користувацьких запитів через найближчі сервери замість прямого з’єднання з оригінальним хостингом. Така архітектура дозволяє зберігати копії контенту на різних географічних локаціях, що суттєво прискорює завантаження сторінок. Система розподіляє навантаження між численними серверами, приховує реальні адреси вебресурсів від зловмисників та кешує дані для зменшення кількості звернень до основних серверів.​

Ключовою функцією є відбиття розподілених атак, які намагаються паралізувати роботу сайтів шляхом надсилання величезної кількості запитів.

У серпні 2025 року компанія успішно нейтралізувала найпотужнішу публічно відому атаку з піковим навантаженням 11,5 терабітів за секунду.

Станом на початок 2025 року сервіс обслуговував 19,3% усіх вебсайтів планети. Серед клієнтів — великі корпорації, медіаплатформи, стартапи та державні структури. Така концентрація створює єдину точку відмови — коли виникають технічні труднощі, мільйони ресурсів одночасно стають недоступними. Користувачі отримують повідомлення про помилки 502 або 503, не усвідомлюючи, що проблема не у конкретному сайті, а у всій інфраструктурі.​

Нагадаємо, компанія Cloudflare повідомила про масштабний збій 18 листопада, який спричинив тимчасові проблеми в роботі низки найпопулярніших сайтів світу.