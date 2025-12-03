Тиск на Київ: політолог пояснив, як Путін використовує очікування Трампа

Путін / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Володимир Путін грає на очікуваннях американського лідера Дональда Трампа. Його мета — остаточно зірвати фінансову підтримку Києва.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Ігор Чаленко, політолог.

Для Путіна це — друга Ялта

За словами Чаленка, президент Росії хоче переговорів у двосторонньому форматі — без Європи. Вони можуть бути розширені до трьох учасників, до прикладу, запросити Китай.

Реклама

«Це для Путіна така собі друга Ялта. Меседжі про те, що „Путін готовий до компромісу, але ж натисніть більше на Київ“ — це гра на очікування Трампа швидкого завершення війни. Зрозуміло, що Київ і так отримав достатньо тиску», — зазначив Чаленко.

У The Atlantic написали про призупинення допомоги Україні, але інформація потребує підтвердження. Але, якщо усе так, то це вже вчетверте за рік.

«Я щось не бачив подібної тактики щодо РФ. Так, ми бачили введення мит проти Індії, щодо „Роснєфті“, „Лукойлу“. Те, що зараз дуже серйозно, реально вдарило по росіянах. Але здебільшого тиск йде саме на офіційний Київ. І ми прекрасно усвідомлюємо, що найбільша проблема тут в територіальному питанні. Українці просто не хочуть йти зі своєї землі — чи то квадратний метр, чи 20-25% Донецької області», — зазначив Чаленко.

Так, Путін лише намагається зірвати ухвалення подальшої фінансової підтримки Києва.

Реклама

Раніше йшлося про те, що приховують фальшиві сигнали Кремля про мир. На думку політика Володимира Омеляна, зустріч Віткоффа та Путіна у Москві не наблизила мир. Путін досяг головного — знову відтягнув фінальну розмову з Трампом.

«Сподіваючись, що зараз всі підуть на Різдво на Заході, будуть якісь свої клопоти, він зможе захопити ще шматок України, ще вбити певну кількість українців. Він цієї мети досяг», — акцентував Омелян.

Він додає: Путін налаштовує продовжувати війну, тож наша влада має подбати про фінансування держави й армії.