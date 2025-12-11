Космічний апарат MAVEN зник за зворотним боком Марса: NASA досліджує аномалію

Ілюстрація космічного апарата MAVEN, що обертається навколо Марса / © Associated Press

NASA втратила контакт із одним із трьох своїх супутників на орбіті Марса — апаратом MAVEN, який зник за зворотним боком планети 6 грудня. Хоча така втрата сигналу прогнозована, мережа DSN не змогла повторно захопити сигнал, і тепер операційні групи досліджують аномалію, що загрожує не лише науковим дослідженням.

Про це пише Space.com.

Команди NASA намагаються відновити зв’язок із одним із ключових міжпланетних апаратів агентства. MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) — одна з трьох місій NASA, що працюють на орбіті Марса та один із п’яти орбітальних апаратів, що забезпечують ретрансляцію сигналів для марсоходів на поверхні планети.

Проблеми виникли 6 грудня, коли мережа далекого космічного зв’язку NASA (Deep Space Network, DSN) втратила контакт із MAVEN під час його проходження за Марсом. Хоча короткочасна втрата сигналу в таких умовах є типовою, апарат мав знову вийти на зв’язок після появи з-за планети. Проте, як повідомили у NASA 9 грудня, DSN не зміг повторно отримати сигнал.

У відомстві зазначили: «Команди космічного апарата й операційні групи досліджують аномалію, щоб вирішити ситуацію».

MAVEN запустили в листопаді 2013 року на ракеті ULA Atlas V. Він оснащений інструментами для дослідження змін марсіанської атмосфери та її взаємодії із сонячним вітром. Через 10 місяців політ завершився успішним виходом на марсіанську орбіту, де апарат працює вже понад 10 років.

Окрім наукових завдань, MAVEN виконує важливу роль у забезпеченні зв’язку між Марсом і Землею. Він працює у зв’язці з орбітальними апаратами NASA — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) і Odyssey — а також із європейськими Mars Express (MEX) та ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Разом вони забезпечують безперервне передавання даних для марсоходів Perseverance і Curiosity.

За інформацією NASA, перед зникненням сигналу MAVEN працював у штатному режимі та рухався за розрахованою траєкторією. Якщо орбіта залишилася незмінною, фахівці NASA та DSN продовжать спроби встановити контакт, надсилаючи команди за прогнозованим маршрутом руху апарата, паралельно з’ясовуючи причину збою.

У NASA зазначили, що нададуть оновлену інформацію про статус MAVEN, щойно це стане можливим.

До слова, четверо добровольців NASA вже понад місяць перебувають у повній ізоляції в модулі Mars Dune Alpha у Г’юстоні в рамках річної місії CHAPEA. Цей експеримент імітує умови польоту на Марс і має на меті вивчити, як екіпаж справляється з обмеженими ресурсами, технічними збоями та затримками зв’язку протягом 344 днів. Екіпаж живе «як марсіанські дослідники», виконує робочі завдання, доглядає рослини та тренується на ділянці, що імітує марсіанський ландшафт.