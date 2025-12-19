Зеленський про ситуацію на фронті: чому російський тиск не лякає Україну

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про стан фронту на Харківщині.

Про це він сказав в інтерв’ю для PAP.

За його словами, ситуація на полі бою складна, адже російські війська чинять тиск.

«Росіян все більше і більше, стає все важче і важче», — додав він.

Зеленський поділився враженнями від нещодавньої поїздки до Куп’янська. Він підкреслив, що попри близькість лінії фронту, місто перебуває під повним контролем Збройних сил України.

За словами президента, росіяни знищують село за селом, щоб просуватися вперед. Проте Україна не збирається жертвувати людьми.

«Ми будемо робити все, щоб зберегти життя наших солдатів, тому що ми повинні в першу чергу мати збройну силу. Це зовсім не означає, що ми готові здатися», — наголосив Зеленський.

Окрему увагу в розмові приділили питанню озброєння. Президент визнав, що Україна зіткнулася з серйозним дефіцитом певних видів ракет, зокрема для систем протиповітряної оборони. Він також згадав про логістичні складнощі та проблеми з енергоносіями.

Однак він підкреслив, що «це не є звинуваченнями в бік наших партнерів».

Нагадаємо, Кремль намагається знецінити значення контратаки Сил оборони України в Куп’янську, поширюючи заяви про нібито повний контроль над містом. За даними Інституту вивчення війни (ISW), у самому Куп’янську залишаються близько 200 російських окупантів, а їхнє логістичне забезпечення ускладнене завдяки діям ЗСУ.

Російські державні медіа та блогери намагаються створити хибне враження неминучого прориву, тоді як українські війська продовжують утримувати позиції та здійснювати локальні просування на північ, схід і центр міста.

Інформаційні вкиди Кремля є частиною ширшої кампанії для тиску на Україну та західних партнерів, проте реальна ситуація свідчить про активний опір і просування українських сил.