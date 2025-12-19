"Шахеды" нам не страшны": как под ударами "крылатых" мин армии РФ выживает село на Днепропетровщине

Вышетарасовка / © ТСН

Село Выщетарасовка на Днепропетровщине расположено на берегу бывшего Каховского водохранилища. До оккупированного Энергодара отсюда — чуть больше десяти километров. Почти четыре года люди живут под ежедневными обстрелами, без воды и связи, но несмотря на все — отказываются покидать дома.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Жизнь под ударами FPV

Вышетарасовка сегодня — это пустые улицы и постоянный звук двигателей в небе. Местные научились различать калибры оружия по звуку лучше профессиональных военных. Наибольший страх теперь вызывают не только «Грады», а дроны, которые охотятся на все живое.

«Обстрелы, дроны каждый день. Вот написано: три дрона опять летит. Один вот только что дом разбило туто. Вот так и живем. Трусимся, в погреб прячемся. Ночью сегодня „Грады“ били, мы тоже убегали», — рассказывает местная жительница Елена.

Охота на людей: дроны с противотанковыми минами

Выйти за хлебом — это каждый раз лотерея. Наталья и Людмила пытаются справиться с делами за несколько часов, пока в небе «тихо». Женщины предупреждают: дроны реагируют на любое движение.

«И на скутеры вот эти тоже гоняются за ними, и за машинами. Вот вы так стоите такие смелые… Под деревья оно поставьте машину, потому что сейчас три секунды — и они летают очень быстро. Сейчас накроет, и вы не успеете добежать», — говорят женщины журналистам.

Оккупанты придумали новую жестокую «забаву»: цеплять на маленькие беспилотники противотанковые мины. «Это „Шахед“, он нам не страшен. Страшно нам дроны. Они щас пускают маленькие „самолетики“, подсоединяют противотанковую мину — это 9 килограмм тротила»,- объясняет местный житель Александр.

Почта как последняя связь с миром

Несмотря на то, что каждый второй дом в селе побит, а население сократилось вдвое, здесь до сих пор остается около тысячи человек. Среди них — сотня детей. Держит село на плаву работа смельчаков.

Наталья Рядинская заведует местной почтой. Недавно ее собственный дом россияне разбили вдребезги: за день прилетело пять дронов. От дома остались одни стены, от машины — «дзурки». Но женщина продолжает ходить на работу.

«У нас очень много осталось пенсионеров. Если мы не будем их обслуживать, они совсем останутся без ничего. Посылки — это наша связь с миром. Девушки как: в каске, в бронежилете — и пошли на участок», — рассказывает Наталья.

Почта для Вышетарасовки — это единственное место, где можно снять наличные, купить продукты или отправить весточку родным.

Жизнь без воды и аптек

Ситуация в селе критическая: полгода нет воды из-за перебитых сетей, которые невозможно починить под огнем. В этом году закрылась последняя аптека. Социальная маршрутка изменила маршрут, потому что дорогу на выезде постоянно атакуют «птички» врага.

«Страдает в основном электроснабжение, отсутствует тогда связь. Школа работает на дистанционном обучении — это для детей и родителей огромная проблема», — отмечает и.о. старосты Марина Петровская.

Несмотря на постоянный террор, тысяча жителей Выщетарасовки держатся за свою землю. Они живут в избитых домах, прячутся в погребах, но говорят: «Будем бороться до последнего».

