- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 3 мин
"Шахеды" нам не страшны": как под ударами "крылатых" мин армии РФ выживает село на Днепропетровщине
Жители села на Днепропетровщине рассказали, как живут, несмотря на постоянные атаки РФ.
Село Выщетарасовка на Днепропетровщине расположено на берегу бывшего Каховского водохранилища. До оккупированного Энергодара отсюда — чуть больше десяти километров. Почти четыре года люди живут под ежедневными обстрелами, без воды и связи, но несмотря на все — отказываются покидать дома.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
Жизнь под ударами FPV
Вышетарасовка сегодня — это пустые улицы и постоянный звук двигателей в небе. Местные научились различать калибры оружия по звуку лучше профессиональных военных. Наибольший страх теперь вызывают не только «Грады», а дроны, которые охотятся на все живое.
«Обстрелы, дроны каждый день. Вот написано: три дрона опять летит. Один вот только что дом разбило туто. Вот так и живем. Трусимся, в погреб прячемся. Ночью сегодня „Грады“ били, мы тоже убегали», — рассказывает местная жительница Елена.
Охота на людей: дроны с противотанковыми минами
Выйти за хлебом — это каждый раз лотерея. Наталья и Людмила пытаются справиться с делами за несколько часов, пока в небе «тихо». Женщины предупреждают: дроны реагируют на любое движение.
«И на скутеры вот эти тоже гоняются за ними, и за машинами. Вот вы так стоите такие смелые… Под деревья оно поставьте машину, потому что сейчас три секунды — и они летают очень быстро. Сейчас накроет, и вы не успеете добежать», — говорят женщины журналистам.
Оккупанты придумали новую жестокую «забаву»: цеплять на маленькие беспилотники противотанковые мины. «Это „Шахед“, он нам не страшен. Страшно нам дроны. Они щас пускают маленькие „самолетики“, подсоединяют противотанковую мину — это 9 килограмм тротила»,- объясняет местный житель Александр.
Почта как последняя связь с миром
Несмотря на то, что каждый второй дом в селе побит, а население сократилось вдвое, здесь до сих пор остается около тысячи человек. Среди них — сотня детей. Держит село на плаву работа смельчаков.
Наталья Рядинская заведует местной почтой. Недавно ее собственный дом россияне разбили вдребезги: за день прилетело пять дронов. От дома остались одни стены, от машины — «дзурки». Но женщина продолжает ходить на работу.
«У нас очень много осталось пенсионеров. Если мы не будем их обслуживать, они совсем останутся без ничего. Посылки — это наша связь с миром. Девушки как: в каске, в бронежилете — и пошли на участок», — рассказывает Наталья.
Почта для Вышетарасовки — это единственное место, где можно снять наличные, купить продукты или отправить весточку родным.
Жизнь без воды и аптек
Ситуация в селе критическая: полгода нет воды из-за перебитых сетей, которые невозможно починить под огнем. В этом году закрылась последняя аптека. Социальная маршрутка изменила маршрут, потому что дорогу на выезде постоянно атакуют «птички» врага.
«Страдает в основном электроснабжение, отсутствует тогда связь. Школа работает на дистанционном обучении — это для детей и родителей огромная проблема», — отмечает и.о. старосты Марина Петровская.
Несмотря на постоянный террор, тысяча жителей Выщетарасовки держатся за свою землю. Они живут в избитых домах, прячутся в погребах, но говорят: «Будем бороться до последнего».
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: БЕЗ ВОДЫ, связи и аптеки! Россияне СТИРАЮТ В ПИЛ село за десяток километров от ЭНЕРГОДАРА