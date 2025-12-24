ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1573
Час на прочитання
2 хв

Що задумали в Кремлі: експерт розкрив справжню мету і цілі масованих ударів РФ

Експерт вважає, що масовані атаки можуть бути лише частиною більшого плану.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар.

Війська Росії продовжують масовані комбіновані удари по Україні, збільшуючи кількість дронів і ракет. Під час атак Кремль переслідував три конкретні цілі, а за атаками стоїть чітка логіка.

Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі «24 Каналу».

Експерт наголошує, що масовані удари РФ використовує не лише для фізичного ураження об’єктів. Москва хоче розхитати ситуацію всередині країни через наслідки обстрілів — як от знеструмлення та різні побутові труднощі.

«На 99,9% ми не налякані, але частково російським спецслужбам вдається розкачувати ситуацію. Вони використовують відключення світла та протести, а також тезу, що нібито обстрілів не було, а електроенергію продають за кордон», — пояснив Жмайло.

Другою ціллю є воєнний тиск на окремі напрямки. За словами експерта, особливу увагу Росія зосереджувала на півдні, бо удари з тимчасово анексованого Криму скорочують час реагування протиповітряної оборони.

«Їм (РФ — Ред.) потрібно відсікти Південну Бессарабію. Цей напрямок важливий, бо запускаючи з Криму всі ці засоби повітряного нападу, у наших бійців проти повітряної оборони дуже маленький люфт часу, щоб відреагувати», — пояснив зазначив Жмайло.

Третя складова, наголосив він, це міжнародний тиск і торг за вигідні умови. На тлі розмов про мирний процес і внутрішніх проблем російської економіки Кремль намагається підвищити власну «переговорну ціну».

«Росіяни підіймають ще більше градус напруги задля більшої ціни за свою договороздатність», — розповів він.

Окрім того, Російська Федерація підсилює удари та напругу, щоб продавати власну «готовність говорити» дорожче і водночас підштовхувати партнерів до тиску на Україну. За його словами, ця логіка не зникає через дипломатичні заяви, тому масовані атаки можуть залишатися для Кремля інструментом примусу і надалі.

Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами. Загалом, росіяни запустили 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Сили ППО знищили 621 повітряну ціль.

Російська окупаційна армія вдарила по об'єктах енергетики у різних областях України. В уряді наголошують, що під прицілом була інфраструктура західних областей.

Дата публікації
Кількість переглядів
1573
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie