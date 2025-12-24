Що задумали в Кремлі: експерт розкрив справжню мету і цілі масованих ударів РФ

Ракетний удар.

Війська Росії продовжують масовані комбіновані удари по Україні, збільшуючи кількість дронів і ракет. Під час атак Кремль переслідував три конкретні цілі, а за атаками стоїть чітка логіка.

Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі «24 Каналу».

Експерт наголошує, що масовані удари РФ використовує не лише для фізичного ураження об’єктів. Москва хоче розхитати ситуацію всередині країни через наслідки обстрілів — як от знеструмлення та різні побутові труднощі.

«На 99,9% ми не налякані, але частково російським спецслужбам вдається розкачувати ситуацію. Вони використовують відключення світла та протести, а також тезу, що нібито обстрілів не було, а електроенергію продають за кордон», — пояснив Жмайло.

Другою ціллю є воєнний тиск на окремі напрямки. За словами експерта, особливу увагу Росія зосереджувала на півдні, бо удари з тимчасово анексованого Криму скорочують час реагування протиповітряної оборони.

«Їм (РФ — Ред.) потрібно відсікти Південну Бессарабію. Цей напрямок важливий, бо запускаючи з Криму всі ці засоби повітряного нападу, у наших бійців проти повітряної оборони дуже маленький люфт часу, щоб відреагувати», — пояснив зазначив Жмайло.

Третя складова, наголосив він, це міжнародний тиск і торг за вигідні умови. На тлі розмов про мирний процес і внутрішніх проблем російської економіки Кремль намагається підвищити власну «переговорну ціну».

«Росіяни підіймають ще більше градус напруги задля більшої ціни за свою договороздатність», — розповів він.

Окрім того, Російська Федерація підсилює удари та напругу, щоб продавати власну «готовність говорити» дорожче і водночас підштовхувати партнерів до тиску на Україну. За його словами, ця логіка не зникає через дипломатичні заяви, тому масовані атаки можуть залишатися для Кремля інструментом примусу і надалі.

Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами. Загалом, росіяни запустили 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Сили ППО знищили 621 повітряну ціль.

Російська окупаційна армія вдарила по об'єктах енергетики у різних областях України. В уряді наголошують, що під прицілом була інфраструктура західних областей.

