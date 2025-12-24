Что затеяли в Кремле: эксперт раскрыл истинную цель и цели массированных ударов РФ

Ракетный удар.

Войска России продолжают массированные комбинированные удары по Украине, увеличивая количество дронов и ракет. Во время атак Кремль преследовал три конкретных цели, а за атаками стоит четкая логика.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире «24 Канала».

Эксперт отмечает, что массированные удары РФ используют не только для физического поражения объектов. Москва хочет расшатать ситуацию внутри страны из-за последствий обстрелов — таких как обесточивание и различные бытовые трудности.

«На 99,9% мы не испуганы, но частично российским спецслужбам удается раскачать ситуацию. Они используют отключение света и протесты, а также тезис, что якобы обстрелов не было, а электроэнергию продают за границу», — объяснил Жмайло.

Второй целью является военное давление на отдельные направления. По словам эксперта, особое внимание Россия сосредотачивала на юге, потому что удары с временно аннексированного Крыма сокращают время реагирования противовоздушной обороны.

«Им (РФ — Ред.) нужно отсечь Южную Бессарабию. Это направление важно, потому что запуская из Крыма все эти средства воздушного нападения, у наших бойцов против воздушной обороны очень маленький люфт времени, чтобы отреагировать», — пояснил Жмайло.

Третья составляющая, подчеркнул он, это международное давление и торг за выгодные условия. На фоне разговоров о мирном процессе и внутренних проблемах российской экономики Кремль пытается повысить собственную «переговорную цену».

«Россияне поднимают еще больше градуса напряжения для большей цены за свою договороспособность», — рассказал он.

Кроме того, Российская Федерация усиливает удары и напряжение, чтобы продавать собственную готовность говорить дороже и одновременно подталкивать партнеров к давлению на Украину. По его словам, эта логика не исчезает из-за дипломатических заявлений, поэтому массированные атаки могут оставаться для Кремля инструментом принуждения и дальше.

Напомним, ночью и утром 23 декабря РФ ударила «Кинжалами», крылатыми ракетами и дронами. В общей сложности, россияне запустили 673 средства воздушного нападения — 38 ракет и 635 БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили 621 воздушную цель.

Российская оккупационная армия ударила по объектам энергетики в разных областях Украины. В правительстве подчеркивают, что под прицелом была инфраструктура западных областей.

