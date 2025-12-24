- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 25 декабря?
Луна рассказывает
День, когда можно — и нужно — претворять в жизнь новые идеи, которые удалось накопить к этому времени: все они будут буквально обречены на успех.
Луна рекомендует
Несмотря на праздник общаться с окружающими желательно сдержано, без эмоций — они могут негативным образом сказаться на отношениях. Чем бы ни посвятили этот день — работе или отдыху, не стоит тратить время впустую — впоследствии мы об этом пожалеем. В поисках ответа на важные — как профессиональные, так и личные — вопросы необходимо обратить внимание на подсказки, которые будет давать интуиция.
Луна предостерегает
Нежелательно высказывать неприятным нам людям все, что мы о них думаем, даже если соблазн сделать это будет велик: результат такого выяснения отношений может оказаться непредсказуемым.
