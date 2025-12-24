Ее снова критикуют: Меган Маркл оконфузилась на кухне, но не заметила этого

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Меган подверглась резкой критике со стороны поклонников в интернете после того, как в своем последнем видео она снова прикасалась к еде голыми руками.

На видео видно, как Меган нарезает продукты, замешивает тесто и держит масло голыми руками, а также открывает бутылку, судя по всему, игристого вина. Ее подписчики были возмущены тем, как герцогиня обращается с сырой пищей.

«Опять эти кольца и еда! Фу, какая гадость!! Снимайте свои чертовы кольца, когда готовите!!», — написал один из них. «Больше всего меня возмущает вот это. Она не хочет надевать перчатки — ладно. Но она не снимает украшения, и ее волосы болтаются во все стороны», — написал другой, а третий добавил: «И соберите волосы в пучок!».

Реклама

В начале осени пользователи сети прозвали Меган «герцогиней-сальмонеллой», когда она поделилась видео, на котором готовит индейку голыми руками, не снимая украшений.

В этом видео Меган также представила список из 16 своих любимых рождественских песен, которые можно взять на заметку на праздники.