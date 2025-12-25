У пальті незвичайного дизайну та в компанії дітей: герцогиня Софі побувала на різдвяній королівській службі

Герцогиня Единбурзька з дочкою Луїзою та сином Джеймсом / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька мала сяйливий вигляд і прибула разом зі своїм чоловіком, принцом Едвардом, і двома дітьми — леді Луїзою та Джеймсом Вессекським на щорічну прогулянку — давню традицію, яка надає публіці рідкісну можливість особисто привітати членів королівської родини.

Софі одягла картате пальто, прикрашене насиченими бордовими нитками, яке одразу ж виділило її з натовпу. А до нього підібрала капелюха з бантом ззаду, оксамитовий шарф, клатч і шкіряні рукавички, а взула лаковані туфлі-човники до тону.

На тлі безлічі зимових нейтральних відтінків у Сандрінгемі вибір Софі був стримано сміливим, ідеально поєднуючи святкову впевненість і королівську стриманість.

Її дочка леді Луїза була у світло-бежевому пальті та туфлях на підборах, а також чорному капелюху-пігулці та шарфі в смужку. Її брат Джеймс одягнув чорне пальто та штани.