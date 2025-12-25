ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

У сірому пальті та рожевому капелюсі: стильна Зара Тіндалл на різдвяній прогулянці в Сандрінгемі

Зара Тіндалл та її чоловік Майк приєдналися до інших членів британської королівської родини для прогулянки після ранкової служби у Сандрінгемі на Різдво.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Зоря Тіндалл

Зоря Тіндалл / © Getty Images

Зара мала, як завжди елегантний вигляд, одягнувши темно-сіре пальто-тренч з поясом, довжиною трохи нижче колін, яке доповнила чорними чоботями на підборах і рожевим капелюхом від Juliette Millinery. В руках у Зари був клатч з розсипом дрібного каміння, вона розпустила волосся, одягла сережки з великими каменями і зробила легкий макіяж очей і губ.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Разом із Зарою та її чоловіком Майком були їхні діти — дочки Міа та Лєна, а ось їхнього брата Лукаса ми не помітили під час прогулянки.

Зара Тіндалл з принцесою Беатріс і її чоловіком Едоардо, а також зі своєю дочкою Леною / © Getty Images

Зара Тіндалл з принцесою Беатріс і її чоловіком Едоардо, а також зі своєю дочкою Леною / © Getty Images

Нагадаємо, члени королівської родини вважають Різдво часом, коли можна зібратися разом. Продовжуючи традицію, започатковану ще покійною королевою Єлизаветою II, король Чарльз запрошує сім’ю провести святковий сезон у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Цього року свято відвідали принц та принцеса Уельські, принцеса Анна з чоловіком, сестри Беатріс та Євгенія з чоловіками та інші.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
