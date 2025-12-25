- Дата публікації
У сірому пальті та рожевому капелюсі: стильна Зара Тіндалл на різдвяній прогулянці в Сандрінгемі
Зара Тіндалл та її чоловік Майк приєдналися до інших членів британської королівської родини для прогулянки після ранкової служби у Сандрінгемі на Різдво.
Зара мала, як завжди елегантний вигляд, одягнувши темно-сіре пальто-тренч з поясом, довжиною трохи нижче колін, яке доповнила чорними чоботями на підборах і рожевим капелюхом від Juliette Millinery. В руках у Зари був клатч з розсипом дрібного каміння, вона розпустила волосся, одягла сережки з великими каменями і зробила легкий макіяж очей і губ.
Разом із Зарою та її чоловіком Майком були їхні діти — дочки Міа та Лєна, а ось їхнього брата Лукаса ми не помітили під час прогулянки.
Нагадаємо, члени королівської родини вважають Різдво часом, коли можна зібратися разом. Продовжуючи традицію, започатковану ще покійною королевою Єлизаветою II, король Чарльз запрошує сім’ю провести святковий сезон у маєтку Сандрінгем у Норфолку.
Цього року свято відвідали принц та принцеса Уельські, принцеса Анна з чоловіком, сестри Беатріс та Євгенія з чоловіками та інші.