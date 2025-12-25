ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

У картатому пальті та капелюсі кольору марсала: принцеса Євгенія з’явилася на різдвяній службі

Принцеса Євгенія підтримала сестру Беатріс та короля Чарльза і теж з’явилася на Різдво у Сандрінгемі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Незважаючи на нещодавні скандали у їхніх найближчих сім’ях, принцеси Беатріс та Євгенія провели Різдво з членами королівської родини.

Через кілька тижнів після того, як їхній батько, колишній принц Ендрю, був позбавлений королівських титулів і почестей королем Чарльзом на тлі відновленого інтересу до його зв’язків з Джеффрі Епштейном, сестри з’явилися в Сандрінгемі, щоб відвідати церкву разом з членами королівської родини. Ендрю Маунтбаттен-Віндзор після позбавлення титулу принца, і їхня мати, Сара Фергюсон, не були допущені на сімейне зібрання.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Беатріс приїхала з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, а її молодша сестра принцеса Євгенія зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком. Євгенія одягла об’ємне картате пальто, доповнивши його капелюхом кольору марсала та коричневою сумкою. Волосся Євгенія зібрала в низький пучок, одягла сережки-висячки з блакитним камінням та золотий браслет на зап’ястя.

Її сестра Беатріс також мала чудовий вигляд в пальті з широким поясом, що підкреслює талію та взута в замшеві чоботи на високих підборах.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie