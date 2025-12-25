У картатому пальті та капелюсі кольору марсала: принцеса Євгенія з’явилася на різдвяній службі

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Незважаючи на нещодавні скандали у їхніх найближчих сім’ях, принцеси Беатріс та Євгенія провели Різдво з членами королівської родини.

Через кілька тижнів після того, як їхній батько, колишній принц Ендрю, був позбавлений королівських титулів і почестей королем Чарльзом на тлі відновленого інтересу до його зв’язків з Джеффрі Епштейном, сестри з’явилися в Сандрінгемі, щоб відвідати церкву разом з членами королівської родини. Ендрю Маунтбаттен-Віндзор після позбавлення титулу принца, і їхня мати, Сара Фергюсон, не були допущені на сімейне зібрання.

Принцеса Беатріс приїхала з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, а її молодша сестра принцеса Євгенія зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком. Євгенія одягла об’ємне картате пальто, доповнивши його капелюхом кольору марсала та коричневою сумкою. Волосся Євгенія зібрала в низький пучок, одягла сережки-висячки з блакитним камінням та золотий браслет на зап’ястя.

Її сестра Беатріс також мала чудовий вигляд в пальті з широким поясом, що підкреслює талію та взута в замшеві чоботи на високих підборах.