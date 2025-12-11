"Дожать" Зеленского: WSJ узнал, чего Трамп требовал от европейских лидеров

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Между Вашингтоном и европейскими столицами растет напряжение из-за разных взглядов на завершение войны в Украине. Президент США Дональд Трамп настаивает на немедленном прекращении огня на условиях, требующих от Киева болезненных уступок , и заставляет европейских союзников поддержать это давление.

О деталях кулуарных переговоров сообщает The Wall Street Journal.

Зеленский «должен» принять условия

В среду, 10 декабря, состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и лидерами Германии, Франции и Великобритании. Источники издания описывают эту беседу как «напряженную».

Реклама

Трамп прямо заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и другим лидерам, что они «должны давить на Зеленского», чтобы тот согласился на условия американского мирного плана.

Ключевые пункты этого плана, которые вызывают наибольшее сопротивление Киеву:

значительные территориальные потери (фактическое признание оккупации),

ограничение размера украинской армии .

Трамп также повторил свою критику в адрес Зеленского, заявив, что тот якобы «не читал» предыдущий американский план и дал понять, что не собирается пересматривать предложенные Вашингтоном условия.

Позиция Европы и Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Украина и европейские союзники направили Трампу свой ответ на его предложения в попытке ускорить переговоры о прекращении огня. Мерц надеется встретиться с Трампом уже в эти выходные, чтобы обсудить разногласия.

Реклама

"Европа хочет достичь прекращения огня и прекратить убийства в Украине, обеспечить это надежными гарантиями безопасности, но сделать это, "сохраняя интересы безопасности Европы"", - подчеркнул немецкий канцлер.

Главная преграда - территории

В то же время, издание констатирует, что между сторонами остаются «большие пробелы», особенно в вопросе территорий. Москва требует от Украины вывести войска из всей Донецкой области, которую она не смогла захватить силой.

Зеленский категорически исключает возможность единоличной передачи земель.

«Зеленский давно говорит, что, как президент, он не может в одностороннем порядке решать судьбу украинских территорий, это должно быть одобрено украинским народом», — пишет WSJ.

Реклама

Социология подтверждает сложность ситуации: согласно опросу КМИС, осенью 54% украинцев выступали против любых территориальных уступок, даже если это означает продолжение войны.

Напомним, Зеленский откровенно прокомментировал ход мирных переговоров, назвав нынешний этап «самой сложной последней милей» . По его словам, Россия опасается давления Трампа, но не хочет мира.