Укрaїнa
626
1 хв

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 14 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Війна в Україні

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 грудня 2025 року:

  • Стрілянина в університеті під час іспитів: є загиблі та поранені Читати далі –>

  • Премʼєр Британії та голова Єврокомісії обговорили «вирішальний момент» для України Читати далі –>

  • На фронті спостерігається позитивна динаміка змін на користь ЗСУ — військовий Читати далі –>

  • «Не війною»: Портников пояснив, як Путін хоче завоювати Україну Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

626
