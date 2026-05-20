В Украине масштабные отключения света: РФ «выжигает» энергетику

Отключение света / © Министерство энергетики и угольной промышлености

В среду, 20 мая, из-за российских обстрелов и боевых действий часть потребителей в нескольких областях Украины осталась без электроснабжения. Также проблемы со светом зафиксировали в отдельных регионах из-за непогоды.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным Минэнерго, без электроснабжения остаются отдельные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Причиной стали последствия боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются около 30 населенных пунктов на территории Киевской, Полтавской и Черниговской областей.

В Минэнерго отметили, что энергетики работают в усиленном режиме. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям.

В то же время по состоянию на утро 20 мая ограничений электроснабжения для населения не прогнозируют. Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией в течение суток, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 20 мая российские дроны осуществили массированную атаку на Сумщину. В Конотопе один из беспилотников попал в многоэтажку, в результате чего обвалились три этажа дома.

Кроме того, ночью 20 мая войска РФ нанесли удар по Днепру. Из-за атаки повреждены склады с продуктами, также есть погибшие и пострадавшие.

Под вражеским ударом оказалась и Одесса — в результате массированной атаки повреждения получили жилые дома и автомобили.

