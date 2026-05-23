Путинской "пузырьке" конец: удары по Москве приблизили крах режима Кремля - The Atlantic

Кремлевский диктатор Владимир Путин

Режимы, начинающие войну, обычно прилагают сверхусилия, чтобы убедить свое население в оправданности боевых действий и «контролируемости» любых жертв . Более четырех лет Владимир Путин пытался «защитить» жителей Москвы и Санкт-Петербурга от последствий вторжения в Украину и отправлял на убой как «пушечное мясо» преимущественно жителей отдаленных имперских провинций.

Однако после массированных ударов по российской столице скрывать реальность стало невозможно. Об этом пишет профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филлипс Пэйсон О'Брайен в колонке для The Atlantic.

Крах спецоперации и московской безопасности

Автор отмечает, что иллюзия неприкосновенности российской столицы развеялась в мае. Сначала ежегодный военный парад в Москве оказался удивительно коротким и лишенным техники из-за панического страха Путина перед украинскими дронами. А уже через неделю Украина запустила сотни беспилотников и крылатых ракет прямо по Москве как дерзкий ответ на российский террор Киева.

Этот удар показал, что многочисленные кольца противовоздушной обороны вокруг российской столицы полностью скомпрометированы. Миф о «специальной военной операции», которая не должна беспокоить российскую элиту или средний класс, окончательно развалился.

Исторические параллели: от Вьетнама до Японии

Эксперт отмечает, что в вооруженных конфликтах переломные моменты наступают тогда, когда правители больше не могут убедительно лгать обществу о скорой победе.

О'Брайен проводит прямую параллель с Японией времен Второй мировой войны. Даже после катастрофического поражения в битве за Мидвэй (июнь 1942 года) японская пропаганда продолжала кормить нацию ложью о якобы разгроме американского флота. Военное руководство предпринимало крайности, чтобы скрыть правду, даже изолируя раненых моряков.

Но в июне 1944 года, когда США захватили Марианские острова, этот фарс закончился. Американские бомбардировщики получили прямой доступ к японской территории и Токио оказалось под воздушными ударами. Правительство было вынуждено признать правду: война идет не по плану и ситуация будет только ухудшаться. Этот кризис привел к падению правительства милитариста Хидек Тодзо.

Новая реальность для России

Хотя оценить реальные изменения общественного мнения в условиях российской цензуры сложно, шок россиян от уязвимости собственной столицы уже невозможно скрыть. Даже подконтрольные медиа вынуждены были признать факт атаки.

Украина существенно улучшила свои возможности прицеливания и производства дальнобойного оружия. Во время контрудара по Москве украинские системы безоговорочно поразили стратегические цели: завод по производству электроники, нефтяную инфраструктуру и другие объекты, заставив закрыться главный аэропорт столицы.

Профессор резюмирует: динамика войны изменилась. Россия ослабевает, в то время как Украина наращивает силу и все больше формирует ход войны в свою пользу. Преодолев оборону Москвы однажды, Украина сделает это снова. И чем лучше российское общество будет понимать эту новую реальность, тем хуже станет положение Владимира Путина.

Напомним, страх загнал Путина в глухой бункер . Диктатор не выезжает за пределы своих резиденций уже 196 дней, что свидетельствует о маниакальном страхе перед украинскими дронами и возможных покушениях.

