Пенсіонерка створила підпільний бордель на Полтавщині: вартість послуг дивує

Пенсіонерка організувала підпільний будинок розпусти / Ілюстративне фото / © ТСН

У Кременчуці Полтавської області пенсіонерка облаштувала підпільне місце для надання сексуальних послуг, використовуючи скрутне становище інших жінок. Слідство з’ясувало, що організаторка особисто координувала клієнтів по телефону.

Про це повідомляє «Кременчуцька газета» з посиланням на ухвалу Автозаводського районного суду Кременчука від 21 січня.

Як працював секс-бізнес пенсіонерки?

У Кременчуці суд обрав запобіжний захід для пенсіонерки, яку слідство підозрює в організації місця надання сексуальних послуг за гроші.

Як встановили правоохоронці, свою незаконну діяльність жінка розпочала у травні 2025 року. Діючи навмисно та з корисливою метою, вона знайшла житло і пристосувала його для надання інтимних послуг жінками незнайомим чоловікам за винагороду. Помешкання було облаштоване відповідним чином: на підлозі розмістили матрац і постіль, створивши умови для регулярного та систематичного вчинення розпусти.

Вартість послуг у борделі

Вартість послуг була фіксованою — година коштувала 200 грн. Користуючись складним матеріальним становищем жінок, підозрювана схиляла їх до занять сексом. Пенсіонерка особисто приймала замовлення від клієнтів телефоном, надавала інформацію про умови, узгоджувала час зустрічей та спрямовувала відвідувачів до відповідних приміщень.

Правоохоронці задокументували кілька фактів втягнення жінок у надання секс-послуг із використанням їхньої фінансової скрути.

Деталі про запобіжний захід для «бізнесвумен»

Усі зібрані докази, зокрема мобільні телефони та інші речові докази, долучено до матеріалів кримінального провадження.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном до 27 лютого 2026 року. Жінці заборонено залишати місце проживання, вона зобов’язана повідомляти слідчому про зміну адреси, з’являтися за викликом правоохоронців і не виїжджати за межі міста без відповідного дозволу слідчого або суду.

До слова, у Луцьку 66-річний пенсіонер отримав вирок за облаштування місця розпусти у власній квартирі. Чоловік самостійно шукав клієнтів та забезпечував їм умови для інтимних зустрічей, на час яких залишав помешкання. Суд кваліфікував його дії як утримання місця розпусти. Хоча достеменно невідомо, чи працювали там секс-працівниці, чи квартира здавалася парам «на годину», обвинувачений повністю визнав провину.