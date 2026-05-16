ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

У Києві чоловік під час сварки не стримався і задушив свою дружину

Між подружжям спалахнув сімейний конфлікт, який закінчився вбивством жінки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Чоловіка затримано

Чоловіка затримано / © pixabay.com

У Києві 54-річний чоловік під час сімейної сварки задушив свою 45-річну дружину. Тепер за скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Києва.

«До поліції столиці надійшло повідомлення про вбивство жінки в одній із квартир Шевченківського району. Правоохоронці виявили тіло 45-річної жінки зі слідами удушення. Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що до вбивства причетний 54-річний чоловік загиблої», — йдеться у повідомленні.

Слідчі з’ясували, що подружжя перебувало у шлюбі близько пів року. Після переїзду з Одеси до Києва сімейне життя жінки не склалося: між подружжям постійно виникали суперечки і конфлікти на ґрунті ревнощів та побутових непорозумінь. Під час чергової сварки чоловік штовхнув дружину на ліжко та задушив її руками.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві стався жорстокий випадок домашнього насильства. У приватному будинку під час конфлікту 51-річний чоловік скалічив свою 38-річну дружину.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie