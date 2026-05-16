У Києві чоловік під час сварки не стримався і задушив свою дружину

У Києві 54-річний чоловік під час сімейної сварки задушив свою 45-річну дружину. Тепер за скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Києва.

«До поліції столиці надійшло повідомлення про вбивство жінки в одній із квартир Шевченківського району. Правоохоронці виявили тіло 45-річної жінки зі слідами удушення. Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що до вбивства причетний 54-річний чоловік загиблої», — йдеться у повідомленні.

Слідчі з’ясували, що подружжя перебувало у шлюбі близько пів року. Після переїзду з Одеси до Києва сімейне життя жінки не склалося: між подружжям постійно виникали суперечки і конфлікти на ґрунті ревнощів та побутових непорозумінь. Під час чергової сварки чоловік штовхнув дружину на ліжко та задушив її руками.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві стався жорстокий випадок домашнього насильства. У приватному будинку під час конфлікту 51-річний чоловік скалічив свою 38-річну дружину.

