«Задушив невістку»: на Буковині син допомагав батькові приховати вбивство власної дружини (фото)

На Буковині свекор задушив невістку / © ГУ НП у Чернівецькій області

У Чернівецькій області на присадибній ділянці знайшли закопане тіло 21-річної жительки села Колінківці.

Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

За даними слідства, трагедія сталася 1 травня під час конфлікту у родині.

Правоохоронці вважають, що свекор задушив 21-річну жінку, а його 23-річний син став свідком злочину та допоміг приховати сліди вбивства. Щоб приховати злочин, чоловіки закопали тіло на городі біля будинку та переорали землю.

Після цього чоловік загиблої звернувся до поліції із заявою про нібито зникнення дружини. Повідомлення про зникнення жінки надійшло правоохоронцям 4 травня.

Під час огляду господарства поліцейські виявили тіло жінки, закопане на території домоволодіння.

За даними поліції, руки загиблої були зв’язані, а на голові знаходився поліетиленовий пакет.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

У поліції також повідомили, що підозрювані намагалися ввести слідство в оману та створити видимість зникнення жінки.

Зокрема, вони надсилали їй повідомлення із закликами повернутися додому, а також переказували невеликі суми грошей із призначенням платежу «повернись».

Наразі обох чоловіків затримали.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Правоохоронці також вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

