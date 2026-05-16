Ворог протягом ночі кілька разів атакував Харків — Терехов
Внаслідок удару є руйнування та постраждала особа.
Російські агресори протягом ночі та ранку завдали кількох ударів по Харкову безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, вночі ворог атакував Холодногірський та Основ’янський райони міста.
Зранку було завдано удару по центральній частині Харкова.
«Внаслідок удару по центральній частині міста є один постраждалий. За уточненою інформацією, також пошкоджено тролейбус та зупинку громадського транспорту», — йдеться у повідомленні.
Також внаслідок атак пошкоджено два виходи з метро та контактну мережу міського електротранспорту.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 травня атакували ударними безпілотниками Суми.
Ми раніше інформували, що нові ворожі удари по Чернігівщині призвели до госпіталізації цивільних та руйнувань.