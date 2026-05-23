"Оставался вне внимания": бывший офицер ЦРУ возглавит разведку США

Аарон Лукас / © Associated Press

После отставки Тулси Габбард исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас.

Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отмечают, что Лукас разделяет некоторые из самых горячих убеждений американского президента Дональда Трампа, в том числе то, что разведывательные агентства «заразились» «политической корректностью», а также то, что обвинения в российской операции с целью повлиять на выборы 2016 года являются фейком.

В 2002 году Като Лукас присоединился к администрации президента Джорджа Буша в должности главного автора речей в офисе торгового представителя США Роберта Зоэлика. В первый срок Трампа он работал в Совете национальной безопасности.

Что касается остальной своей карьеры, он заявил в показаниях перед Сенатом, что «на протяжении последних более 20 лет я работал оперативным сотрудником ЦРУ в тени, никогда не привлекая внимания к своей настоящей работе, держась подальше от социальных сетей и будучи активным на передовой разведке».

Впоследствии он являлся руководителем аппарата Ричарда Гренелла, бывшего посла Трампа в Германии, когда тот исполнял обязанности директора национальной разведки.

Что предшествовало

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила об отставке с 30 июня пятницу.

«У моего мужа, Авраама, недавно диагностировали очень редкую форму рака костей. В ближайшие недели и месяцы его ждут серьезные испытания. Пока я должна отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и полностью поддерживать его в этой борьбе», — написала она в социальной сети X.

Президент США Дональд Трамп после этого написал, что Габбард «прекрасно выполнила свою работу», и он понимает ее желание поддержать мужа. Он также сообщил, что обязанности директора Национальной разведки будет выполнять первый заместитель Габбарда Аарон Лукас.

Слухи о том, что Габбард может покинуть команду Трампа, появились после решения Трампа об участии в ударах по Ирану, пишет Associated Press.

Издание напоминает, что директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в марте ушел в отставку, мотивируя это тем, что «не может с чистой совестью» поддерживать войну.

