Десять мелких цветов, которые быстро зацветают и превращают сад в цветочный ковер за несколько недель

Если вы хотите быстро превратить садовый участок без долгого ожидания, быстрорастущие мелкие цветы — идеальное решение.

Татьяна Мележик
Быстрорастущие мелкие цветы для сада

Быстрорастущие мелкие цветы для сада / © unsplash.com

Они неприхотливы, компактны и способны уже через несколько недель после посадки создать эффект густого, яркого цветочного ковра.

Такие растения отлично подходят для клумб, бордюров, контейнеров и даже каменистых садов. Ниже — подборка 10 лучших вариантов, которые быстро растут и долго радуют цветением.

Ползучий тимьян (Creeping Thyme)

Одно из лучших почвопокровных растений. Формирует плотный зелёный ковер с мелкими розовыми или фиолетовыми цветами.

Достоинства:

  • быстро разрастается;

  • устойчив к засухе;

  • подходит для дорожек и каменистых садов.

Лантана

Лантана / © unsplash.com

Яркий цветок с мелкими соцветиями, изменяющий оттенки во время цветения.

Достоинства:

  • очень быстрое цветение;

  • привлекает бабочек;

  • подходит для теплого климата.

Двухлетний кореопсис (Dwarf Tickseed)

Двухлетний кореопсис / © unsplash.com

Небольшое растение с желтыми «ромашковыми» цветами.

Достоинства:

  • продолжительное цветение;

  • минимальный уход;

  • устойчивость к жаре.

Рок-кресс (Aubrieta/Rock Cress)

Рок-кресс / © unsplash.com

Почвопокровное растение, которое весной покрывается яркими фиолетовыми или розовыми цветами.

Достоинства:

  • идеальная для склонов;

  • быстро разрастается;

  • образует плотный цветочный ковер.

Голубой ползучий флокс (Blue Star Creeper)

Голубой ползучий флокс / © unsplash.com

Миниатюрные звездообразные цветы, быстро заполняющие пространство.

Достоинства:

  • низкорослый;

  • подходит для газонов и клумб;

  • образует густой покров.

Гипсофила (Baby’s Breath)

Гипсофила / © unsplash.com

Легкое, воздушное растение с мелкими белыми или розовыми цветами.

Достоинства:

  • быстро растет из семян;

  • идеальная для букетов;

  • придает «легкость» саду.

Алисум (Sweet Alyssum)

Алисум / © unsplash.com

Одно из самых популярных ароматных растений для сада.

Достоинства:

  • очень быстрое прорастание;

  • медовый аромат;

  • подходит для бордюров и контейнеров.

Живучка (Bugleweed)

Живучка / © unsplash.com

Неприхотливое почвопокровное растение с фиолетово-синими цветами.

Достоинства:

  • растет даже в тени;

  • быстро заполняющие участки;

  • декоративные листья.

Иберис (Wild Candytuft)

Иберис / © unsplash.com

Компактное растение с белыми или нежно-фиолетовыми цветами.

Достоинства:

  • раннее и обильное цветение;

  • подходит для клумб;

  • неприхотливость.

Флокс низкорослый (Phlox)

Флокс низкорослый / © unsplash.com

Яркий ковровый цветок, создающий густое цветение.

Достоинства:

  • широкий выбор цветов;

  • быстрое разрастание;

  • эффект «цветочного ковра».

Советы для быстрого роста цветов

Чтобы мелкие быстрорастущие цветы развивались максимально быстро, соблюдайте простые правила:

  • выбирайте хорошо дренированную почву;

  • обеспечивайте достаточно солнца (для большинства видов);

  • не переувлажняйте землю;

  • регулярно удаляйте увядшие цветы.

Быстрорастущие миниатюрные цветы — это идеальный способ создать красивый сад без долгого ожидания. Они подходят как для новичков, так и для опытных садоводов, позволяя уже через несколько недель получить яркий, живой ландшафт.

FAQ

Какие цветы быстрее всего произрастают из семян?

Быстрее всего обычно прорастают алисум, гипсофила и ползучий тимьян — первые цветы могут появиться уже через несколько недель.

Можно ли выращивать эти цветы в горшках?

Да, большинство из них прекрасно растет в контейнерах, особенно алисум, флокс и лантана.

Нужны ли быстрорастущие цветы сложного ухода?

Нет, большинство из них неприхотливы: достаточно солнца, умеренного полива и легкой почвы.

