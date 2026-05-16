Российский самолет разбомбил дом возле Белгорода: есть погибший

Российский бомбардировщик Су-34 / © Википедия

Утром в субботу, 16 мая, из российского боевого самолета, который отправился бомбить территорию Украины, выпала авиабомба. ФАБ упал на частный дом в поселке Дубовое возле российского города Белгорода, примерно в 40 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает местное издание «Пепел».

Инцидент произошел около 5 часов утра. После этого местные власти организовали эвакуацию жителей двух соседних многоэтажных домов.

Авиабомба не разорвалась, но ее падение повредило крышу жилого дома и привело к гибели мужчины.

Через три часа оперативные службы сообщили о смерти мужчины в поселке Дубовое Белгородского округа, но причины его гибели скрыли.

На месте падения бомбы повреждена крыша, остекление, коммуникации и внутренняя отделка частного дома.

Как известно, нештатные схождения авиабомб с российских военных самолетов происходят довольно часто. С начала 2026 года по состоянию на середину мая на территорию России и оккупированные украинские регионы упали 24 российские ФАБы.

Напомним, ранее падение авиабомбы с российского самолета в Белгородской области РФ стало причиной схода с рельсов пассажирского поезда.

