Оси оминатимуть ваш дім: що варто нанести на підвіконня влітку

Оса / © Associated Press

У теплу пору року оси дедалі частіше залітають до квартир і будинків, шукаючи воду та місця для гнізд. Втім, відлякати комах можна без спреїв та аерозолів — для цього використовують тикову олію, яку зазвичай наносять на дерев’яні поверхні.

Про це повідомило видання Express.

Саме наприкінці весни та на початку літа оси стають особливо активними. У цей період після зимової сплячки прокидаються королеви, а колонії поступово починають збільшуватися. Через спеку комахи нерідко залітають на балкони, тераси та у відчинені вікна.

Дизайнерка Ленор Брукс поділилася власним досвідом боротьби з осами. За її словами, комахи кілька днів поспіль з’являлися у квартирі, тому вона вирішила нанести тикову олію на балкон і підвіконня за допомогою пензля.

Жінка стверджує, що оси підлітали до балкона, але одразу відлітали назад. Після обробки поверхонь комахи більше не з’являлися поруч із квартирою.

Тикову олію найчастіше використовують для догляду за садовими меблями та іншими дерев’яними поверхнями. Вона містить рослинні олії, зокрема тунгову та лляну, запах яких може відлякувати комах. Також у складі бувають компоненти з різким ароматом, що впливають на чутливість ос до запахів.

Оси орієнтуються за допомогою хімічних сигналів і феромонів. Через це сильні аромати можуть заважати їм знаходити їжу або облаштовувати гнізда, тому комахи уникають таких місць.

Для захисту від ос рекомендують наносити тикову олію на віконні рами, двері, паркани, тераси або садові меблі. Водночас перед використанням радять протестувати засіб на невеликій ділянці, адже олія може змінювати відтінок поверхні.

