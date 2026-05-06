- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 320
- Час на прочитання
- 1 хв
Відомого українського співака назвали "двійником" сина Павліка й порівняли зовнішність
У Мережі почали пліткувати про можливі родинні зв’язки артистів.
Український співак Віталій Лобач викликав хвилю підозр через схожість із сином Віктора Павліка.
Так, днями молодий артист опублікував у TikTok відео з виконанням пісні «Ні обіцянок, ні пробачень» свого досвідченого колеги. Та у коментарях оцінили не лише вокал Віталія, але й зовнішність. Зокрема, пильні юзери звернули увагу на його сильну схожість із сином Віктора Павліка — Олександром. Ба більше, дехто навіть порівняв фото й охрестив артиста «позашлюбним сином».
Чому він так схожий на Олександра Павліка, сина Віктора Павліка?
Дуже схожий на сина Віктора Павліка
Задумайтесь, це один в один син Павліка
Сам Віктор Павлік також лишив свій відгук у коментарях, але лише підмітив чудове виконання його пісні: «Молодець, Віталік!». Водночас дискусії щодо їхніх можливих родинних зв’язків — проігнорував.
Втім, жодних підтверджень цим чуткам наразі немає. Проте, молодий артист не припиняє з гумором реагувати на кумедні припущення юзерів в Мережі.
Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік після концерту в Палаці «Україна» опинився в епіцентрі скандалу. Його дружина Катерина заявила про тиск з боку художнього керівника і заговорила про юридичні розбірки.