Известного украинского певца назвали "двойником" сына Павлика и сравнили внешность

Виталий Лобач и Виктор Павлик

Украинский певец Виталий Лобач вызвал волну подозрений из-за сходства с сыном Виктора Павлика.

Так, на днях молодой артист опубликовал в TikTok видео с исполнением песни «Ні обіцянок, ні пробачень» своего опытного коллеги. Но в комментариях оценили не только вокал Виталия, но и внешность. В частности, бдительные пользователи обратили внимание на его сильное сходство с сыном Виктора Павлика — Александром. Более того, некоторые даже сравнили фото и окрестили артиста «внебрачным сыном».

Почему он так похож на Александра Павлика, сына Виктора Павлика?

Очень похож на сына Виктора Павлика

Задумайтесь, это один в один сын Павлика

Сам Виктор Павлик также оставил свой отзыв в комментариях, но лишь подметил замечательное исполнение его песни: «Молодец, Виталик!». В то же время дискуссию относительно их возможных родственных связей — проигнорировал.

Виталий Лобач и сын Виктора Павлика

Публикация Виталия Лобача в TikTok

Впрочем, никаких подтверждений этим слухам пока нет. Тем не менее, молодой артист не прекращает с юмором реагировать на забавные предположения юзеров в Сети.

Напомним, недавно Виктор Павлик после концерта во Дворце «Украина» оказался в эпицентре скандала. Его жена Екатерина заявила о давлении со стороны художественного руководителя и заговорила о юридических разборках.

