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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
236
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Україну накриє циклон: суне небезпека, синоптики попередили де і коли буде найгірша негода

Українців чекає контрастна погода: від сильних злив і гроз до спекотних +34°. Розповідаємо, у яких регіонах опадів буде найбільше та коли очікувати потепління.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Погода в Україні до кінця тижня залишатиметься мінливою. Українців очікують перепади температури, зміни атмосферного тиску, а також дощі, грози, подекуди град і шквалистий вітер.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич в прогнозі для Meteoprog.com.

У середу, 22 липня, погодні умови в Україні визначатиме область зниженого атмосферного тиску. У більшості регіонів пройдуть дощі, а в центральних і південно-західних областях місцями очікуються сильні зливи. Вдень подекуди можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Без опадів, за прогнозом, залишаться лише східні області, Крим і Закарпаття. Також прогнозується вітер змінних напрямків швидкістю 5–10 м/с. У західних регіонах вночі температура становитиме +8…+13 °С, удень — +18…+23 °С. На решті території вночі прогнозують +15…+20 °С, удень — +23…+28 °С, тоді як на південному сході та в Криму спека сягатиме +29…+34 °С.

У четвер, 23 липня, вночі грозові дощі затримаються на Лівобережжі, а вдень поширяться також на північно-західні області. Найінтенсивніші опади ймовірні на північному сході країни. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. Вітер буде західного та північно-західного напрямку, 5–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+16 °С, удень — +21…+26 °С, а на крайньому півдні потеплішає до +28 °С.

У п’ятницю, 24 липня, ніч мине переважно без опадів, однак удень у західних і північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. На заході країни вночі очікується +9…+14 °С, удень — +19…+24 °С. В інших областях нічна температура становитиме +12…+17 °С, денна — +22…+27 °С, а на крайньому півдні місцями повітря прогріється до +30 °С.

У суботу, 25 липня, суха погода переважатиме майже на всій території України. Водночас у Криму та Приазов’ї вдень прогнозують грози із сильними дощами. Вітер буде північно-східний, 3–8 м/с. У західних і північно-західних областях уночі буде +8…+13 °С, удень — +22…+27 °С. На решті території вночі очікується +13…+18 °С, а вдень — +25…+30 °С.

У неділю, 26 липня, через наближення циклону з півдня опади знову охоплять більшість областей України, місцями дощі будуть сильними. Без опадів, за попередніми прогнозами, залишаться лише західні регіони. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, удень — +22…+27 °С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Одесу накрила потужна злива, яка спричинила масштабні підтоплення в різних районах міста. Через негоду затопило дороги, двори багатоповерхівок і ринок «7 кілометр».

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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