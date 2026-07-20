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ТСН у соціальних мережах

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В Україні затвердили тарифи на світло від 1 серпня: скільки платитимемо

Кабмін подовжив дію чинного тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, щонайменше до кінця жовтня українці оплачуватимуть світло за нинішньою ціною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Світло не здорожчає

Світло не здорожчає / © pixabay.com

У серпні українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт·год. Тобто підвищення розцінок не буде.

Для домогосподарств, для яких електроенергія є основним джерелом тепла, діятиме пільговий тариф. На час опалювального сезону — від 1 жовтня до 30 квітня — вони платитимуть 2,64 грн за 1 кВт*год — проте лише у разі споживання до 2 000 кВт*год на місяць

Якщо ж цю норму буде перевищено, платити доведеться повний тариф — 4,32 грн за 1 кВт*год.

За наявності тризонних електролічильників тариф на світло становитиме:

  • від 8:00 до 11:00 та від 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-год

  • від 7:00 до 8:00, від 11:00 до 20:00, а також від 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-год

  • від 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-год

Раніше повідомлялося, що після закінчення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід застосовуватимуть і для населення після закінчення війни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5303
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