Хрусткий лаваш із сиром і ковбасою: рецепт швидкої закуски

Хрусткий лаваш із сиром і ковбасою tiktok.com/@osman.cho

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Іноді найкращі кулінарні ідеї народжуються з найпростіших продуктів. Тонкий лаваш, трохи сиру, ковбаса, яйця та кілька хвилин часу і на столі вже апетитна закуска, яка нагадує маленький домашній фастфуд, а про її рецепт розповіли на сторінці Osman Cho.

Інгредієнти великий лаваш 2 шт. ковбаса чи сосиски 250 г голландський сир 200 г майонез 2–3 ст. л яйця 3 шт. сіль рослинна олія 4 ст. л

Приготування

Спочатку підготуйте начинку: натріть голландський сир, наріжте ковбасу чи сосиски та змішайте їх разом. Додайте майонез і добре перемішайте. За бажанням майонез можна замінити сметаною, смак буде ніжнішим, а текстура залишиться такою ж апетитною. Розподіліть начинку по лавашу, щільно загорніть у рулет і наріжте на порційні шматочки. Окремо збийте яйця із дрібкою солі. Кожен шматочок рулету занурте в яєчну суміш, щоб під час обсмажування він отримав красиву золотисту скоринку та краще тримав форму. Розігрійте рослинну олію на сковороді та обсмажте рулетики з обох боків до рум’яного кольору.

Головне правило цього рецепта — правильно підготувати лаваш. Коли занурюєте рулетики в яйце, вони не повинні розпадатися. Саме тому важливо добре загорнути начинку всередину та зробити рулет достатньо щільним.

У цьому рецепті простий набір продуктів перетворюється на ароматну закуску з хрусткою скоринкою та ніжною сирною начинкою. Саме такі страви й стають улюбленими.

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