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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Хрусткий лаваш із сиром і ковбасою: рецепт швидкої закуски

Коли хочеться приготувати щось смачне без довгих годин на кухні, на допомогу приходять прості рецепти з мінімумом інгредієнтів. Лаваш із сирною начинкою та ковбасою — саме така страва: хрустка зовні, ніжна всередині та ідеальна для швидкого сніданку, перекусу чи домашньої вечірки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
300 ккал
Коментарі
Хрусткий лаваш із сиром і ковбасою tiktok.com/@osman.cho

Хрусткий лаваш із сиром і ковбасою tiktok.com/@osman.cho

Іноді найкращі кулінарні ідеї народжуються з найпростіших продуктів. Тонкий лаваш, трохи сиру, ковбаса, яйця та кілька хвилин часу і на столі вже апетитна закуска, яка нагадує маленький домашній фастфуд, а про її рецепт розповіли на сторінці Osman Cho.

Інгредієнти

великий лаваш
2 шт.
ковбаса чи сосиски
250 г
голландський сир
200 г
майонез
2–3 ст. л
яйця
3 шт.
сіль
рослинна олія
4 ст. л

Приготування

  1. Спочатку підготуйте начинку: натріть голландський сир, наріжте ковбасу чи сосиски та змішайте їх разом.

  2. Додайте майонез і добре перемішайте. За бажанням майонез можна замінити сметаною, смак буде ніжнішим, а текстура залишиться такою ж апетитною.

  3. Розподіліть начинку по лавашу, щільно загорніть у рулет і наріжте на порційні шматочки.

  4. Окремо збийте яйця із дрібкою солі.

  5. Кожен шматочок рулету занурте в яєчну суміш, щоб під час обсмажування він отримав красиву золотисту скоринку та краще тримав форму.

  6. Розігрійте рослинну олію на сковороді та обсмажте рулетики з обох боків до рум’яного кольору.

Головне правило цього рецепта — правильно підготувати лаваш. Коли занурюєте рулетики в яйце, вони не повинні розпадатися. Саме тому важливо добре загорнути начинку всередину та зробити рулет достатньо щільним.

У цьому рецепті простий набір продуктів перетворюється на ароматну закуску з хрусткою скоринкою та ніжною сирною начинкою. Саме такі страви й стають улюбленими.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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