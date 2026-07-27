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Хрусткий лаваш із сиром і ковбасою: рецепт швидкої закуски
Коли хочеться приготувати щось смачне без довгих годин на кухні, на допомогу приходять прості рецепти з мінімумом інгредієнтів. Лаваш із сирною начинкою та ковбасою — саме така страва: хрустка зовні, ніжна всередині та ідеальна для швидкого сніданку, перекусу чи домашньої вечірки.
Іноді найкращі кулінарні ідеї народжуються з найпростіших продуктів. Тонкий лаваш, трохи сиру, ковбаса, яйця та кілька хвилин часу і на столі вже апетитна закуска, яка нагадує маленький домашній фастфуд, а про її рецепт розповіли на сторінці Osman Cho.
Інгредієнти
- великий лаваш
- 2 шт.
- ковбаса чи сосиски
- 250 г
- голландський сир
- 200 г
- майонез
- 2–3 ст. л
- яйця
- 3 шт.
- сіль
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- рослинна олія
- 4 ст. л
Приготування
Спочатку підготуйте начинку: натріть голландський сир, наріжте ковбасу чи сосиски та змішайте їх разом.
Додайте майонез і добре перемішайте. За бажанням майонез можна замінити сметаною, смак буде ніжнішим, а текстура залишиться такою ж апетитною.
Розподіліть начинку по лавашу, щільно загорніть у рулет і наріжте на порційні шматочки.
Окремо збийте яйця із дрібкою солі.
Кожен шматочок рулету занурте в яєчну суміш, щоб під час обсмажування він отримав красиву золотисту скоринку та краще тримав форму.
Розігрійте рослинну олію на сковороді та обсмажте рулетики з обох боків до рум’яного кольору.
Головне правило цього рецепта — правильно підготувати лаваш. Коли занурюєте рулетики в яйце, вони не повинні розпадатися. Саме тому важливо добре загорнути начинку всередину та зробити рулет достатньо щільним.
У цьому рецепті простий набір продуктів перетворюється на ароматну закуску з хрусткою скоринкою та ніжною сирною начинкою. Саме такі страви й стають улюбленими.