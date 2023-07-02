З гидкого каченя перетворилася на принцесу: якою Кейт Міддлтон була в коледжі

Майбутня принцеса Уельська навчалася в коледжі Мальборо, перш ніж вступити до Сент-Ендрюського університету в Шотландії, де її звела доля з принцом Вільямом.

Під час навчання у коледжі Кейт Міддлтон не була такою впевненою у собі, як сьогодні. Вона була сором'язливим підлітком в одній з найпрестижніших шкіл країни, вартість навчання в якій становить 42 930 фунтів стерлінгів на рік.

Колишня сусідка Кейт за гуртожитком Джемма Вільямсон описала майбутню королеву як "худу і бліду" у підлітковому віці, додавши, що "у неї було дуже мало впевненості в собі", пише express.

Домашня репетиторка Кейт Джоан Гал продовжила: "Коли вона приїхала, вона була дуже тихою. Вступити до такої великої школи, як Мальборо, було важко, але вона швидко освоїлася. Це було схоже на велику щасливу родину. Ми робили такі речі, як пекли торти і дивилися відео".

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Під час свого перебування в школі Кейт була старанною ученицею і лише раз оскандалилася, коли перебрала з алкоголем на вечірці її друга з хокейної команди. До речі, ви знали, що Мідлтон була капітаном жіночої хокейної команди?

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також майбутня королівська особа не вирізнялася вишуканою красою, але любила активно займатися спортом (про її спортивні досягнення ми якось писали матеріал). Також Міддлтон справляла враження доброї та приємної людини, але це не заважало її однокласникам чоловічої статі задирати її. Кажуть, Кейт вважали гидким каченям в один час, але все ж вона змогла стати людиною, яку полюбили.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Після закінчення навчання в коледжі Кейт Міддлтон вирушила до Шотландії, де зустріла свого майбутнього чоловіка та спадкоємця престолу, принца Вільяма. Кажуть, Кетрін влаштувала полювання за принцом і хотіла стати його дівчиною. Чи так це насправді, ми вже ніколи не дізнаємося.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Сент-Ендрюському університеті / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після довгих 10 років стосунків Вільям таки освідчився і Кейт стала його дружиною 2011 року. А 2023-го вони відсвяткували 12-у річницю шлюбу, в якому у них народилося троє дітей.

Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма / Фото: Associated Press

Читайте також: