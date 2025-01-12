В ВМС предположили, достанется ли российский мазут побережья Одесчины

Существует риск, что российский мазут из оккупированного Крыма не минует Украину. Он может добраться до побережья Одесчины.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС Украины.

По его словам, на это указывает течение, которое двигается против часовой стрелки вдоль украинского побережья, а дальше даже может достичь Румынии или Болгарии.

"Есть сообщения с турецкого и грузинского побережья. Очень сомневаюсь, что нас обойдет эта беда", – констатировал он.

Напомним, в России произошла экологическая катастрофа из-за аварии танкеров в Черном море. Жители Краснодарского края РФ снимают видео с большим количеством нефтепродуктов на берегу. Черное пятно растянулось на десятки километров.

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