Льготы на оплату коммуналки: кто будет иметь их в Украине

Кабинет министров утвердил перечень граждан, которым с 2025 года в Украине предоставят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины со ссылкой на постановление №1553.

Согласно документу, принятому правительством 31 декабря 2024 года, в Украине стало больше граждан, которые будут получать льготы по оплате ЖКУ с учетом среднемесячного дохода семьи.

Кому предоставят льготы по оплате ЖКУ, приобретение твердого топлива

С учетом среднемесячного совокупного дохода семьи право на пособие будут иметь, в том числе следующие категории граждан:

реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий или пенсионеров;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категориям 1 и 2;

супруги (мужчины), опекуны детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

супруги (мужчины), если та (тот) не женились во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ;

уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

Размер льгот по оплате ЖКУ

В Пенсионном фонде также отметили, что льготы будут предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4 240 грн).

Изменения применяются для лиц, которые обратятся за льготами от 1 января 2025 года.

Те, кому льготы были назначены ранее, будут получать их до конца отопительного сезона 2024-2025 годов, то есть до 30 апреля 2025 года включительно.

Напомним, в Украине будут начисляться по-новому и субсидии. В частности, изменения затронули госпомощь, связанную с безналичной оплатой товаров украинского производства в рамках инициативы "Сделано в Украине".

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