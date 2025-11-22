- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
Над Сизранню пролунало до 10 вибухів: росіяни заявляють про атаку дронами
У Сизрані Самарської області Росії чули серію вибухів, які пов’язують із роботою ППО проти нібито українських безпілотників.
Над містом Сизрань у Самарській області РФ у ніч на 22 листопада пролунало від 8 до 10 вибухів. Про це повідомляють російські Telegram-канали та місцеві жителі.
За їхніми словами, сильні вибухи було чутно приблизно пів години тому, від ударної хвилі «затремтіли вікна». Свідки зазначають, що у небі стоїть гул, а вибухи лунають із північної частини міста. Люди також повідомляють, що звуки руху дронів долинають з боку річки Волги — апарати нібито летять на низькій висоті, а у небі видно спалахи.
Попередньо, як стверджують російські ресурси, система ППО збиває безпілотники. Водночас офіційної інформації про наслідки чи можливі руйнування наразі немає.