Над Сизранню пролунало до 10 вибухів: росіяни заявляють про атаку дронами

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Над містом Сизрань у Самарській області РФ у ніч на 22 листопада пролунало від 8 до 10 вибухів. Про це повідомляють російські Telegram-канали та місцеві жителі.

За їхніми словами, сильні вибухи було чутно приблизно пів години тому, від ударної хвилі «затремтіли вікна». Свідки зазначають, що у небі стоїть гул, а вибухи лунають із північної частини міста. Люди також повідомляють, що звуки руху дронів долинають з боку річки Волги — апарати нібито летять на низькій висоті, а у небі видно спалахи.

Попередньо, як стверджують російські ресурси, система ППО збиває безпілотники. Водночас офіційної інформації про наслідки чи можливі руйнування наразі немає.