ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо уникати фізичних навантажень

Нинішній день сприятливий для початку втілення в життя нових проєктів, підписання важливих договорів і укладення перспективних контрактів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А ось від фінансових операцій краще відмовитися — велика ймовірність замість прибутку отримати збиток. Не варто також займатися спортом і важкою фізичною працею — є ризик травм.

Сьогодні, 22 листопада, уникати фізичних навантажень необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть стати особливо небезпечними.

Телець

Тельцям необхідно максимально знизити фізичну активність, оскільки надмірне напруження може призвести до стомлення і навіть нездужання. Потрібно згадати про те, що на календарі вихідний день, і присвятити час пасивному відпочинку і навіть відвертому неробству.

Діва

Дівам небажано займатися домашніми клопотами, перебуваючи під впливом дратівливості, яка буде супроводжувати їх увесь нинішній день, — унаслідок цього вони ризикують не тільки зламати або розбити що-небудь цінне, а й травмуватися самі.

Водолій

Риби несподівано для самих себе вирішать вести здоровий спосіб життя і складуть цілий план відповідних заходів. Тим, хто до цього не займався спортом, не варто робити різких рухів — для непідготовленої людини це загрожує серйозними травмами.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie