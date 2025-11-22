- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко переносять розлуку
Розлука — який би характер вона водночас не мала — завжди є випробуванням для стосунків.
Але далеко не всі вважають її приводом для серйозних переживань, багато хто не бачить у розставанні жодної трагедії.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко переносять розлуку.
Овен
Овни гостро переживають розлуку тільки в початковий її період — вони доволі швидко переключають увагу на щось інше, і настільки швидко захоплюються новими почуттями чи ідеями, що начисто забувають про свої страждання з приводу розставання з близькою людиною.
Стрілець
Стрільці оптимістично дивляться на життя у всіх його сферах, і стосунки з оточенням, зокрема й коханими людьми, в цьому сенсі не виняток. Представники знака налаштовують себе на те, що після розлуки почуття стануть ще сильнішими, головне, щоб вона не тривала надто довго.
Козоріг
Козорогам просто ніколи страждати з приводу розставання — як, зрештою, і з багатьох інших приводів: вони для цього дуже сильно зайняті. Навпаки, дуже часто вони навіть раді, що певний час ніхто не буде плутатися в них під ногами і дасть спокійно попрацювати.
