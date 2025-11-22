ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко переносять розлуку

Розлука — який би характер вона водночас не мала — завжди є випробуванням для стосунків.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але далеко не всі вважають її приводом для серйозних переживань, багато хто не бачить у розставанні жодної трагедії.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко переносять розлуку.

Овен

Овни гостро переживають розлуку тільки в початковий її період — вони доволі швидко переключають увагу на щось інше, і настільки швидко захоплюються новими почуттями чи ідеями, що начисто забувають про свої страждання з приводу розставання з близькою людиною.

Стрілець

Стрільці оптимістично дивляться на життя у всіх його сферах, і стосунки з оточенням, зокрема й коханими людьми, в цьому сенсі не виняток. Представники знака налаштовують себе на те, що після розлуки почуття стануть ще сильнішими, головне, щоб вона не тривала надто довго.

Козоріг

Козорогам просто ніколи страждати з приводу розставання — як, зрештою, і з багатьох інших приводів: вони для цього дуже сильно зайняті. Навпаки, дуже часто вони навіть раді, що певний час ніхто не буде плутатися в них під ногами і дасть спокійно попрацювати.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie