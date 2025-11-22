- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 22 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: важливо стримувати емоції — особливо у стосунках з оточенням: давши волю нервам, його можна незаслужено образити.
Символ дня: Сніговий барс.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і погано піддаються лікуванню, тому важливо відразу ж вжити необхідних заходів.
Харчування дня: можна дозволити собі умовні шкідливі продукти, головне — не зловживати ними.
Стрижка дня: стригтися цього дня не варто.
Магія і містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність, і так званий «вінець безшлюбності».
Сни дня: неприємний сон, що наснився цієї ночі, говорить про внутрішні проблеми людини — розшифрувавши його, можна буде зрозуміти, як виправити ситуацію.
Табу дня: не можна звертати увагу на чутки і плітки.
Цитата дня: «Свобода — це право говорити людям те, чого вони не хочуть чути» (Джордж Орвелл).
