Астрологічний прогноз на 22 листопада

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: важливо стримувати емоції — особливо у стосунках з оточенням: давши волю нервам, його можна незаслужено образити.

Символ дня: Сніговий барс.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і погано піддаються лікуванню, тому важливо відразу ж вжити необхідних заходів.

Харчування дня: можна дозволити собі умовні шкідливі продукти, головне — не зловживати ними.

Стрижка дня: стригтися цього дня не варто.

Магія і містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність, і так званий «вінець безшлюбності».

Сни дня: неприємний сон, що наснився цієї ночі, говорить про внутрішні проблеми людини — розшифрувавши його, можна буде зрозуміти, як виправити ситуацію.

Табу дня: не можна звертати увагу на чутки і плітки.

Цитата дня: «Свобода — це право говорити людям те, чого вони не хочуть чути» (Джордж Орвелл).

