Астрологический прогноз на 22 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: важно сдерживать эмоции – особенно в отношениях с окружающими людьми: дав волю нервам, их можно незаслуженно обидеть.
Символ дня: Снежный барс.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день длятся долго и плохо поддаются излечению, поэтому важно сразу же принять необходимые меры.
Питание дня: можно позволить себе условное вредны продукты, главное – не злоупотреблять ими.
Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый «венец безбрачия».
Сны дня: неприятный сон, приснившийся нынешней ночью, говорит о внутренних проблемах человека – расшифровав его, можно будет понять, как исправить ситуацию.
Табу дня: нельзя обращать внимание на слухи и сплетни.
Цитата дня: «Свобода – это право говорить людям то, чего они не хотят слышать» (Джордж Оруэлл).
