Астрологический прогноз на 22 ноября

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важно сдерживать эмоции – особенно в отношениях с окружающими людьми: дав волю нервам, их можно незаслуженно обидеть.

Символ дня: Снежный барс.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день длятся долго и плохо поддаются излечению, поэтому важно сразу же принять необходимые меры.

Питание дня: можно позволить себе условное вредны продукты, главное – не злоупотреблять ими.

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый «венец безбрачия».

Сны дня: неприятный сон, приснившийся нынешней ночью, говорит о внутренних проблемах человека – расшифровав его, можно будет понять, как исправить ситуацию.

Табу дня: нельзя обращать внимание на слухи и сплетни.

Цитата дня: «Свобода – это право говорить людям то, чего они не хотят слышать» (Джордж Оруэлл).

