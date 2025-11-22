Кельтський гороскоп дерев на 22 листопада 2025 року: Ракам — внутрішній комфорт, Стрільцям — ясне спрямування

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Природа спонукає до сповільнення, а дерева-покровителі допомагають зібрати думки, відчути опору та м’яко спрямувати енергію у потрібний бік.

Дерева-покровителі

Овни — Липа

Липа дарує тепло й м’якість. День сприятливий для спокійного спілкування, домашнього затишку та теплих зустрічей.

Тельці — Береза

Береза очищує простір думок і допомагає уникати зайвих хвилювань. Ви легко знаходите внутрішню рівновагу.

Близнята — Горобина

Горобина підтримує емоційну стійкість. Ви бачите ситуації ширше й дієте більш усвідомлено.

Раки — Маслина

Маслина приносить внутрішній комфорт і гармонію. Гарний день для відпочинку, відновлення або спокійної творчості.

Леви — Осика

Осика знімає напруження й допомагає відпустити контроль. Сьогодні важливо не поспішати.

Діви — Дуб

Дуб додає сили й упевненості. Ви можете виконати складні завдання спокійно і структуровано.

Терези — Бук

Бук допомагає упорядковувати думки та плани. Гарний день для логічних рішень і планування.

Скорпіони — Кипарис

Кипарис підтримує зосередженість і внутрішню тишу. Ви добре відчуваєте, що справді важливо.

Стрільці — Верба

Верба відкриває інтуїцію та допомагає знайти правильний напрям. Рішення приходять природно.

Козороги — Смерека

Смерека укріплює витривалість. Можете впоратися з усім, що потребує довготривалого фокусу.

Водолії — Клен

Клен приносить нові ідеї, які допомагають по-іншому поглянути на поточні справи.

Риби — Слива

Слива дарує ніжність і м’який внутрішній спокій. День підходить для творчих і медитативних практик.

22 листопада 2025 року — день спокійної зібраності. Дерева допомагають побачити головне, уповільнитись і прийняти мудрі рішення. Це м’який і теплий час для тих, хто шукає гармонії, стабільності й натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

