Сікорський попередив про нову загрозу від Кремля: що відомо

Польща стане наступною ціллю агресорки Росії — у випадку поразки України у війні. Ба більше — Кремль буде прямою загрозою для всього східного флангу НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю британському подкасту The Rest Is Politics.

«Ми вважаємо, що якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Таке вже траплялося раніше. Саме тому ми витрачали 2% ВВП на оборону протягом 20 років, а зараз витрачаємо 4,7%… Знаєте, ми будемо краще їсти траву, аніж знову станемо російською колонією», — висловився польський міністр.

Ймовірно, Сікорський мав на увазі періоди в історії Польщі, коли країна перебувала під російською владою — за часів імперії та СРСР.

Він висловив думку про те, що Україна зможе воювати ще три роки, бо має на це ресурси. Втім, «фюрер» РФ Володимир Путін не витримає цей термін.

«Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають приблизно 10 років. Я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки», — наголосив очільник польського МЗС

За його словами, Європейський Союз має мати власний оборонний потенціал, щоб «не доводилося звертатися до США у кожній надзвичайній ситуації».

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський заінтригував відповіддю на питання про те, як Польща відреагує на вторгнення Росії. З його слів, країна приєдналася до Північноатлантичного альянсу для спільної оборони. Саме тому Варшава очікує, що Північноатлантична рада «збереться і активує план дій у надзвичайних ситуаціях».