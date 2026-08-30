Магучих выиграла "серебро" на этапе Континентального тура в Гайльбронне

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" на этапе Континентального тура в немецком Гайльбронне.

24-летняя уроженка Днепра заняла второе место с результатом 2,00 метра.

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"Золото" выиграла австралийка Элеанор Паттерсон, которая повторила личный рекорд — 2,02 метра.

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Еще одна украинка, Юлия Левченко, разделила пятое место с результатом 1,86 метра.

Континентальный тур в Гайльбронне. Прыжки в высоту (женщины)

1. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 2,02 метра

2. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 метра

3. Ламара Дистин (Ямайка) — 1,98 метра

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5. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 метра

Ранее сообщалось, что Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы-2026.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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