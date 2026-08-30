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Магучих выиграла "серебро" на этапе Континентального тура в Гайльбронне
Юлия Левченко разделила пятое место.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" на этапе Континентального тура в немецком Гайльбронне.
24-летняя уроженка Днепра заняла второе место с результатом 2,00 метра.
"Золото" выиграла австралийка Элеанор Паттерсон, которая повторила личный рекорд — 2,02 метра.
Еще одна украинка, Юлия Левченко, разделила пятое место с результатом 1,86 метра.
Континентальный тур в Гайльбронне. Прыжки в высоту (женщины)
1. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 2,02 метра
2. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 метра
3. Ламара Дистин (Ямайка) — 1,98 метра
...
5. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 метра
Ранее сообщалось, что Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы-2026.
Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.