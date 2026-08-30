Не выбрасывайте бабушкин хрусталь: 6 винтажных вещей, которые набирают бешеную популярность

Что делать со старым хрусталем

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Еще несколько лет назад тяжелые хрустальные вазы, граненые бокалы и массивные конфеты воспринимались как пережиток прошлого. Их годами хранили за стеклянной дверцей серванта, доставая только на большие праздники. Однако в 2026 году отношение к винтажным вещам заметно меняется. Дизайнеры в своей работе все чаще используют старинное стекло, необычную посуду и вещи с историей. Рассказываем, на какие хрустальные предметы следует обратить особое внимание и дать им вторую жизнь.

Хрустальные бокалы

Проще всего вернуть к жизни старые бокалы. Не обязательно ждать Нового года или иного праздника. Современная сервировка стола допускает сочетание винтажных бокалов с простой посудой.

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Особенно интересными будут бокалы необычной формы, с рельефной гранью или цветными элементами. Винтажная стеклянная посуда сейчас рассматривается не только как предмет сервировки, но и как декоративный акцент.

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Хрустальные вазы

Массивная бабушкина ваза совсем не обязательно должна стоять пустой в серванте. Ее можно использовать для сезонных цветов, веток или даже в качестве самостоятельного декоративного объекта.

Особенно уместна такая вещь будет в современном сдержанном интерьере, где нет большого количества декора.

Конфеты и фруктовницы

Хрустальные конфеты, блюда и фруктовницы снова могут стать частью хорошей и эстетической сервировки. К тому же, их не нужно подбирать в совершенно одинаковый комплект.

Современный тренд как раз позволяет совмещать предметы разных эпох, цветов и форм. Такой собранный интерьер будет иметь живой и одновременно изысканный вид.

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Хрустальные графины

Старый графин может получить совершенно новую жизнь. Его можно использовать по назначению или поставить на кухонную полку, барную тележку или открытую консоль.

Если у графина красивая огранка, он будет работать как декоративный объект даже без воды или напитков.

Хрустальные салатницы

Не стоит недооценивать крупные хрустальные салатницы. На современном столе они могут интересно контрастировать с минималистической белой или керамической посудой.

В них можно подавать салаты, фрукты, десерты или использовать в качестве декоративной чаши. Главное — не пытаться сделать весь стол исключительно хрустальным.

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Необычные хрустальные декоративные предметы

Подсвечники, маленькие вазочки, пепельницы, декоративные чаши и другие необычные вещи тоже не стоит торопиться выбрасывать. Именно небольшие винтажные предметы хорошо вписываются в концепцию собранного дома, где каждая вещь имеет характер и историю.

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