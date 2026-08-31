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Звезда "Лиги смеха" Стадницкий показал себя в молодости и как 18 лет назад женился на возлюбленной-красавице
Юморист вспомнил, как заключал брак в ЗАГСе, и не удержался от шутки о том моменте.
Украинский актер, звезда «Лиги смеха» Тарас Стадницкий показал, как 18 лет назад женился на возлюбленной-красавице Ирине.
Комик отыграл годовщину брака. Прошло уже 18 лет с тех пор, как юморист официально женился. Итак, в своем Instagram Тарас Стадницкий вспомнил особенный день в его семейной жизни.
Актер опубликовал в фотоблоге символический снимок. На кадре он как раз заключал брак с Ириной. Его возлюбленная позировала в сдержанном свадебном платье и с фатой, а молодой Тарас Стадницкий был изображен в сером официальном костюме.
Комик не сдержался и пошутил об этом моменте. Дело в том, что на фото актер был запечатлен вместе с женой и свадебной регистраторкой. Артист пошутил, что одна контролировала, в правильном ли месте он ставил подпись, а другая — столь ли сильны романтические чувства, которые вот-вот столкнутся с бытом.
«Только только вспомнили с женой, что сейчас ровно 18 лет, как… На фото: одна женщина смотрит, в правильном ли месте ставлю подпись, вторая контролирует, нормально ли корабль под названием „Любовь“ спускается в океан под названием „Жизнь“», — делится актер.
Отметим, что Тарас Стадницкий состоит в браке с женой Ириной. Вместе пара воспитывает двух дочерей — Алесю и Любу.
Напомним, недавно футболист Александр Зинченко праздновал годовщину бракосочетания. По случаю особенной даты его жена, блогерша Влада Седан, показала, какой была их свадьба шесть лет назад.