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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
596
Время на прочтение
1 мин

Кронпринц Хусейн поделился новыми фото со своей дочерью принцессой Иман

Кронпринц Хусейн поделился в своем Instagram несколькими новыми снимками со своей дочерью принцессой Иман.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

На одном из снимков будущий король Иордании запечатлен со своей двухлетней дочерью принцессой Иман на руках, девочка одета в белую футболку и синие джинсы и обута в фиолетовые ботинки, а у нее в волосах голубая заколка в виде звезды. Ее отец запечатлен в темно-синем классическом костюме и белой рубашке.

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

«Мы просим Бога защитить наших детей и воспитать их в доброте, любви и вере», — подписал кадры кронпринц.

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Также он опубликовал видео, на котором он запечатлен со своей дочерью.

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

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