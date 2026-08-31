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Кронпринц Хусейн поделился новыми фото со своей дочерью принцессой Иман
Кронпринц Хусейн поделился в своем Instagram несколькими новыми снимками со своей дочерью принцессой Иман.
На одном из снимков будущий король Иордании запечатлен со своей двухлетней дочерью принцессой Иман на руках, девочка одета в белую футболку и синие джинсы и обута в фиолетовые ботинки, а у нее в волосах голубая заколка в виде звезды. Ее отец запечатлен в темно-синем классическом костюме и белой рубашке.
«Мы просим Бога защитить наших детей и воспитать их в доброте, любви и вере», — подписал кадры кронпринц.
Также он опубликовал видео, на котором он запечатлен со своей дочерью.
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