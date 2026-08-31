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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
596
Час на прочитання
1 хв

Кронпринц Хусейн поділився новими фото зі своєю дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн поділився у своєму Instagram кількома новими знімками зі своєю дочкою принцесою Іман.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

На одному зі знімків майбутній король Йорданії зображений зі своєю дворічною дочкою принцесою Іман на руках, дівчинка одягнена у білу футболку та сині джинси та взута у фіолетові черевики, а у неї у волоссі блакитна шпилька у вигляді зірки. Її батько зображений у темно-синьому класичному костюмі та білій сорочці.

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

«Ми просимо Бога захистити наших дітей та виховати їх у доброті, любові та вірі», — підписав кадри кронпринц.

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Також він опублікував відео, на якому його знято з його дочкою.

Кронпринц Хусейн з донькою принцесою Іман

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