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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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100
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1 хв

Брат принцеси Кейт — Джеймс Міддлтон — поділився милими кадрами із сином Ініго на пляжі

Джеймс Міддлтон та його син Ініго проводять останні дні літа, насолоджуючись відпочинком на пляжі разом зі своїми собаками.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ініго Міддлтон

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

У відеоролику, опублікованому в його соціальних мережах, Джеймс показав, як проводить час на пляжі із сім'єю та своїми улюбленими собаками. Вони бігали по воді і гралися в піску, а син Джеймса — Ініго — заривав одного із собак у пісок.

«Їхній світ такий великий, наскільки ви його робите, беріть їх із собою! У будь-яку погоду, будь то дощ чи сонце, собаки завжди готові до пригод. Будь то піщані лапи на пляжі, прогулянки брудною місцевістю в лісі або просто спільне проведення часу. Життя стає кращим, коли вони можуть переживати його разом з вами 💙», — написав Джеймс під відео.

Шанувальники були зачаровані милим відео. Один із них написав у коментарях: «Найдобріший контент в інтернеті сьогодні», а інший пожартував: «Закопаний собака, який невимушено насолоджується тим, що відбувається».

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Були й інші коментарі: «Здорово, що вони просто насолоджуються життям», а четвертий додав: «Люблю це! Так зворушливо, немає нічого кращого, ніж бачити собак, які насолоджуються життям на пляжі!».

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