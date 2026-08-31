Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

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У відеоролику, опублікованому в його соціальних мережах, Джеймс показав, як проводить час на пляжі із сім'єю та своїми улюбленими собаками. Вони бігали по воді і гралися в піску, а син Джеймса — Ініго — заривав одного із собак у пісок.

«Їхній світ такий великий, наскільки ви його робите, беріть їх із собою! У будь-яку погоду, будь то дощ чи сонце, собаки завжди готові до пригод. Будь то піщані лапи на пляжі, прогулянки брудною місцевістю в лісі або просто спільне проведення часу. Життя стає кращим, коли вони можуть переживати його разом з вами 💙», — написав Джеймс під відео.

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Шанувальники були зачаровані милим відео. Один із них написав у коментарях: «Найдобріший контент в інтернеті сьогодні», а інший пожартував: «Закопаний собака, який невимушено насолоджується тим, що відбувається».

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Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Були й інші коментарі: «Здорово, що вони просто насолоджуються життям», а четвертий додав: «Люблю це! Так зворушливо, немає нічого кращого, ніж бачити собак, які насолоджуються життям на пляжі!».

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