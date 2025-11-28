Звезда "Фантастической четверки" Йоан Гриффидд в третий раз стал отцом: у актера тайно родилась дочь

Йоан Гриффидд и Бьянка Уоллес / © Associated Press

Известная голливудская звезда, исполнитель роли Мистера Фантастика Йоан Гриффидд неожиданно поделился радостной новостью — актер в третий раз стал отцом.

Его жена, австралийская актриса Бьянка Уоллес, родила дочь Милу Мэй еще 2 ноября, но пара хранила это событие в тайне. Пока что супруги не показывали ребенка, но выразили свои первые эмоции от появления крохи в Instagram. Гриффидд отметил, что старшие дети уже в восторге от появления сестренки, а он с любимой «абсолютно счастливы и влюблены» в малышку.

«Влюблены в нашего маленького ангелочка», — растрогал постом актер.

Хотя актер редко делится подробностями личной жизни, на этот раз он не сдержал эмоций — нежный семейный снимок сразу растрогал фанов по всему миру.

Отметим, жена актера Бьянка Уоллес также работает в киноиндустрии. Она попала в центр внимания после того, как ее роман с Йоаном стал публичным — это привело к громкому разводу актера с первой женой Элис Эванс. Бьянка и Йоан поженились в апреле этого года после четырех лет отношений.

В 25 лет Уоллес диагностировали рассеянный склероз, и звезда открыто рассказывает о борьбе с болезнью, вдохновляя многих подписчиков. Несмотря на сложный диагноз, актриса признается, что материнство делает ее сильнее.

Для Бьянки это первый ребенок, а для Гриффидда — третий. Фаны звездной пары уже поздравляют Гриффидда с пополнением в семье.