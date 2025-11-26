Трамп объявил об уступках РФ: в Москве отреагировали

Сергей Рябков / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вроде бы Россия согласилась "на некоторые уступки" в "мирном плане". Детали он не уточнил. Впрочем, Москва имеет другое видение на этот счет.

Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии Sky News.

Поскольку США активизируют свои усилия по посредничеству в достижении соглашения между Россией и Украиной, Рябков заявил, что Российская Федерация якобы готова работать с теми материалами, которые у нас есть.

«Не может быть и речи о каких-либо уступках или отказе от нашего подхода по ключевым вопросам, с которыми мы сталкиваемся, в частности в контексте сво», - дерзко подчеркнул российский чиновник.

По его словам, Москва приветствует «усилие администрации Трампа по поиску разумных решений и разумных результатов». Потому, говорит он, обсуждение мирного плана продолжается.

"Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджского соглашения сами по себе являются компромиссными решениями", - подчеркнул он, имея в виду встречу Трампа и Путина на Аляске в августе.

Напомним, президент США заявил, мол Украина и Россия "очень близки к мирному соглашению" . Кроме того, он утверждал, что главной уступкой в рамках мирного процесса, на которую пойдет Россия, будет то, что она просто перестанет воевать против Украины.

По его словам, он не устанавливал дедлайны для заключения мирного соглашения. По его словам, американские представители добиваются прогресса в переговорах Киева и Москвы.